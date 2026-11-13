وبحث الشيخ محمد بن زايد والأمين العام خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية، مؤكدين في هذا السياق ضرورة تكثيف الجهود وتفعيل آليات التنسيق والتشاور المستمرين للدفع بمنظومة العمل العربي المشترك بما يواكب المتغيرات المتسارعة ويسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين.

من جانبه، أعرب نبيل إسماعيل فهمي عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في دعم كل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بما يلبي تطلعات جميع دولها نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.

حضر اللقاء الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والشيخ فلاح بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.