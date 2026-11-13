ولم يوضح النوري، خلال جلسة عامة للبرلمان بغرفتيه، ما إذا كانت الحصيلة تشمل من غادروا ضمن برنامج العودة الطوعية.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت قبل يومين عودة أكثر من 6 آلاف مهاجر إلى بلدانهم عبر هذا البرنامج خلال العام الجاري.

ويتيح البرنامج، الذي تدعمه المنظمة الدولية للهجرة ودول مانحة، للعائدين فرصا لإعادة الاندماج اقتصاديا واجتماعيا في بلدانهم، واستفاد منه منذ إطلاقه عام 2022 أكثر من 26,300 مهاجر، معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وقال النوري إن وزارة الداخلية تعمل مع وزارتي الدفاع والخارجية، وبالتعاون مع منظمات وطنية ودولية، من بينها الهلال الأحمر التونسي، لتوسيع نطاق العودة الطوعية.