وبدأ النقل في 26 أكتوبر عبر طريق بري ظل قليل الاستخدام لعقود، في وقت يبحث فيه العراق عن منافذ بديلة لتصدير نفطه بعد تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وقال عبد الكريم إن مجموعة "يو سي سي" القابضة القطرية تتولى نقل الخام بموجب عقد مع شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، وإن الكميات المنقولة يوميا تتوقف على عدد الشاحنات المتاحة.

وبلغ إجمالي ما حملته المجموعة من مستودع حقل الطوبة قرب البصرة نحو 1.6 مليون برميل منذ بدء تنفيذ الاتفاق، بحسب مدير المستودع لؤي جواد.

واصطفت مئات الشاحنات أمام مستودع الطوبة لتحميل الخام قبل التوجه إلى الحدود السورية.

وقال إسحاق محمد، أحد السائقين، إن الشاحنات تنتظر عند الحدود حتى تتجمع في قوافل تضم كل منها ما بين 100 و150 شاحنة، ثم تواصل طريقها إلى بانياس. وتستغرق الرحلة ذهابا وإيابا 4 إلى 5 أيام.

وفي بانياس، يحمل الخام على سفن تنقله إلى مصاف في منطقة البحر المتوسط، من بينها مصاف في اليونان وإيطاليا وتركيا، بحسب مصدر مطلع على الاتفاق.

وتظهر وثيقة تتعلق بالاتفاق أن المجموعة تعتزم تحميل ما بين 5 ملايين و14 مليون برميل من الخام الثقيل خلال ثلاثة أشهر، بخصم يبلغ 38 دولارا للبرميل. وينص الاتفاق على حصول المجموعة على نحو 12 دولارا للبرميل لتغطية تكاليف النقل بالشاحنات والعبور عبر سوريا.

وقال المصدر إن المجموعة تمتلك نحو 6 آلاف شاحنة وتسعى إلى زيادة أسطولها إلى 10 آلاف. ومع أن العراق يصدر معظم نفطه عبر موانئ الخليج، فإن طريق بانياس يوفر للخام الثقيل منفذا يتجاوز مضيق هرمز. وتبقى القدرة على توفير الشاحنات من أبرز القيود على زيادة الشحنات في المدى القريب.