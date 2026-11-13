وقال وزير المواصلات والاتصالات البحريني، الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن هذا الفوز يعكس المكانة التي تحظى بها البحرين على الساحة الدولية، والتقدير العالمي لدورها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أنه يجسد أيضاً الثقة بالكفاءات الوطنية وقدرتها على تولي المناصب القيادية في المنظمات الدولية المتخصصة، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

وأوضح أن درويش يمتلك خبرة واسعة في مجالات السياسات الرقمية وتنظيم الاتصالات، وتولى سابقاً منصب مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية، معربا عن ثقته بأن خبراته وإسهاماته ستشكل إضافة إلى جهود الاتحاد في مواكبة التحولات الرقمية وتعزيز دوره في ربط العالم عبر تقنيات آمنة ومستدامة وشاملة.