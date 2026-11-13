وتشير تقارير إلى أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل "لا ترى أي تطورات في إيران تستدعي عملية عسكرية فورية"، وذلك رغم إصرار نتنياهو المتكرر على التحرك عسكريا، سواء قبل الانتخابات أو بعدها، وهو ما دفع منتقديه لاتهامه بالسعي وراء أهداف سياسية.

وذكرت القناة 13 أن موقف الجيش الإسرائيلي الذي عرض أمام نتنياهو وآيزنكوت خلال الاجتماع،بحضور غاي ماركيزينو السكرتير العسكري لنتنياهو، هو "عدم وجود حاجة ملحة تدعو إسرائيل لضرب إيران في الوقت الراهن".

ومع ذلك، تضمن الإيجاز الأمني الذي قدمه نتنياهو لآيزنكوت طرحا يفيد أنه "في حال قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجديد الهجمات الأميركية، فينبغي على إسرائيل حينها الانضمام إلى الحرب".

وجاء اللقاء الذي عقد في مكتب نتنياهو استجابة لطلب آيزنكوت بالحصول على إحاطات أمنية، وفي ظل تقارير حديثة تشير إلى تجدد التوترات بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، حول احتمالية استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.

وعقب الاجتماع، أصدر الطرفان بيانا مشتركا ذكرا فيه أن "آيزنكوت تلقى إحاطة حول التحديات الأمنية والدبلوماسية التي تواجه دولة إسرائيل في الوقت الراهن".

وأضاف البيان أنهما اتفقا أيضا على مواصلة تبادل المستجدات كلما دعت الحاجة.

وكان آيزنكوت طلب مرارا الحصول على إحاطات أمنية من نتنياهو، مشيرا في وقت سابق إلى أن طلباته قوبلت بالرفض.

كما حث آيزنكوت نتنياهو على "توخي الحذر عند اتخاذ قرارات أمنية، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة كحكومة تصريف أعمال".

لكن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال يسرائيل كاتس قال الخميس، إن نتنياهو "لا يحتاج إلى إذن من المعارضة لاتخاذ قرار بشأن عمليات عسكرية جديدة".