وجاء اللقاء الذي عقد في مكتب نتنياهو استجابة لطلب آيزنكوت بالحصول على إحاطات أمنية، وفي ظل تقارير حديثة تشير إلى تجدد التوترات بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، حول احتمالية استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.

وعقب الاجتماع، أصدر الطرفان بيانا مشتركا ذكرا فيه أن "آيزنكوت تلقى إحاطة حول التحديات الأمنية والدبلوماسية التي تواجه دولة إسرائيل في الوقت الراهن".

وأضاف البيان أنهما اتفقا أيضا على مواصلة تبادل المستجدات كلما دعت الحاجة.

وأفادت التقارير أن السكرتير العسكري لرئيس الوزراء غاي ماركيزانو، كان حاضرا في الغرفة طوال فترة الاجتماع، مما يشير إلى أن النقاش ركز على القضايا الأمنية مقابل المسائل السياسية.

وكان آيزنكوت طلب مرارا الحصول على إحاطات أمنية من نتنياهو، مشيرا في وقت سابق إلى أن طلباته قوبلت بالرفض.

كما حث آيزنكوت نتنياهو على "توخي الحذر عند اتخاذ قرارات أمنية، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة كحكومة تصريف أعمال".

لكن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال يسرائيل كاتس قال الخميس، إن نتنياهو "لا يحتاج إلى إذن من المعارضة لاتخاذ قرار بشأن عمليات عسكرية جديدة".

والأربعاء، توجه آيزنكوت بطلب إلى النائبة العامة الإسرائيلية غالي باهاراف ميارا، من أجل "ضمان حصوله على إحاطات أمنية دورية من نتنياهو حول تقييم التهديدات الراهنة".

وأكد رئيس الأركان السابق أن "هذه الإحاطات ضرورية لضمان رقابة فعالة، والحفاظ على عملية سليمة لاتخاذ القرارات الوطنية، وحماية المصالح الأمنية".

وفي ظل الجمود السياسي بين كتلة نتنياهو والمعارضة، لم تشكل حكومة جديدة بعد انتخابات 27 أكتوبر الماضي، وسيستمر نتنياهو في مهامه كرئيس حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كلف آيزنكوت بمهمة تشكيل حكومة، وأمامه 28 يوما بدأت الأحد للقيام بذلك، مع إمكانية طلب تمديد المهلة 14 يوما.