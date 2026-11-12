وفي مقابلة مع شبكة "سالم نيوز" التلفزيونية الأميركية، سئل ترامب: "الشيوعيون أم الإخوان، أيهما أكثر خطورة؟".

وأجاب الرئيس الأميركي: "أعتقد في الوقت الراهن أن كلاهما يشكل خطرا بالغا، لكنني أرى أن الإخوان ربما تكون أكثر خطورة في الوقت الحالي، إذ يبدو أنها تحظى بانتشار أوسع، وهذا أمر مفاجئ".

وتابع ترامب: "لو سألتني قبل 5 سنوات لكانت إجابتي مختلفة، لكنني أعتقد أن الإخوان هم الأكثر خطورة الآن".

واعتبر أن "الأمر لا يتوقف عند إسرائيل، بل قد يصل إلى سان دييغو ولوس أنجلوس".

وقال: "إنهم (الإخوان) يتجهون أولا نحو أوروبا، فهي أقرب".