وأوضح ترامب في تصريحات تلفزيونية: "نحن نحقق نتائج جيدة جدا في هذا الصدد حاليا. فكر في الأمر. نحن الآن نمنع خروج كميات من النفط تفوق ما كان ينقل قبل بدء الحرب، إذا جاز لنا تسميتها حربا".

وأضاف: "تأمل طبيعة هذه المواجهة. خضنا قتالا مكثفا لمدة 3 أسابيع فقط وليس 7 أشهر، بل 3 أسابيع، ولم يقتل أحد من جانبنا خلال الأشهر الخمسة الماضية. قارن ذلك بما يحدث في روسيا وأوكرانيا، حيث تفقد 25 ألف حياة شهريا معظمهم من الجنود. أما نحن فلم نفقد جنديا واحدا منذ 5 أشهر".

وتابع: "نحن نسيطر تماما على مياه الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، سيطرة كاملة ومطلقة. ومع ذلك إذا رأيت الأمور تتجه نحو مسار مختلف، فسأقدم على ذلك (فعل عسكري)، بل ربما أفعل ذلك الآن".

ولدى سؤاله عن الاستمرار في فرض الحصار على موانئ إيران "حتى لو استغرق الأمر 26 شهرا لانهيار ذلك النظام"، قال ترامب: "لا. لا. في الواقع النظام ينهار بالفعل. أما ما تنشره وسائل إعلامهم فهو بعيد كل البعد عن الواقع، فهم يطلقون دائما تصريحات قاسية يدعون فيها أن أوضاعهم جيدة وأنهم سيقاومون وسيردون".

واستطرد الرئيس الأميركي: "الحقيقة هي أن أوضاعهم سيئة للغاية، إذ بلغ معدل التضخم لديهم 301 بالمئة. انهار اقتصادهم وهم لا يدفعون رواتب جنودهم. جيشهم مدمر بالكامل وقواتهم البحرية لم تعد موجودة، وكذلك قواتهم الجوية وأنظمة دفاعهم الجوي. كما فقدوا السيطرة على مضيق هرمز".

وأضاف: "أوضاعهم سيئة للغاية، ومع ذلك فهم يتحدثون دائما بتبجح كبير، وكأن أمورهم على ما يرام، وتحاول وسائل الإعلام المضللة تضخيم هذا الادعاء قدر الإمكان، لكن حتى تلك الوسائل لم تعد قادرة على قول ذلك".

وختم: "إذا لم تسر الأمور كما ينبغي فلن أتردد في اتخاذ إجراء. لا".