وأوضحت الوزارة أن الفرق المختصة تواصل أعمالها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات الميدانية والتحقق من ملابسات الحادث، مؤكدةً حرصها على متابعة المستجدات والإعلان عن المعلومات الرسمية فور التحقق منها.

وأعربت وزارة الداخلية الإماراتية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر المتوفين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما دعت الوزارة أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة، مراعاة لمشاعر أسر الضحايا وسلامة الإجراءات المتخذة.