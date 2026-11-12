وقال مصدر قضائي لبناني، الخميس، إن الأجهزة الأمنية حددت هوية الرجلين وتبين أنهما فرا إلى سوريا، وسبق أن أوقفت السلطات لبنانيا في إطار التحقيق، فيما لا تزال دوافع الجريمة مجهولة.

وكان العلواني قد وصل إلى بيروت في 5 نوفمبر. وذكر مكتبه الإعلامي أن آخر اتصال أجراه مع فريقه كان بعد وصوله إلى الشقة.

وبحسب التحقيقات الأولية، استدرج المشتبه بهم العلواني إلى شقة استأجروها في الطريق الجديدة، حيث عثر عليه لاحقا.

وينحدر العلواني من عشيرة البو علوان في محافظة الأنبار غربي العراق.

وبرز اسمه عام 2013 بدعمه الاحتجاجات على حكومة رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، وفي عام 2014، حكم عليه بالإعدام في قضية مقتل جنديين، وأفرج عنه عام 2025 بموجب قانون العفو العام.