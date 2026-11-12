وقال المجلس، الذي يشرف على خطة وقف إطلاق النار في غزة، إن سكان القطاع يدفعون ثمن استمرار العنف، فيما تتهم حماس وإسرائيل بتعمد استهداف المستشفيات، وتقول إسرائيل إن الحركة تستخدمها لأغراض عسكرية.

واستنكر المجلس مقتل المدنيين، وأدان بشدة ما وصفه باستمرار استخدام حماس للمستشفيات والمنشآت المدنية الحيوية لأغراض عسكرية. وطالب الطرفين بالوفاء بتعهداتهما، وفي مقدمتها حماية المدنيين والحفاظ على وقف إطلاق النار والمضي في نزع السلاح من غزة.

وقال المجلس إنه وضع إطارا يهدف إلى تمكين سكان غزة من الحصول على الرعاية الطبية الأساسية في منشآت آمنة ومنزوعة السلاح، ودعا جميع الأطراف إلى منحه الصلاحيات اللازمة لتنفيذه.

واستهدفت الغارة قسم الجراحة في المستشفى فجر الخميس. وقال مدير مجمع ناصر الطبي، أحمد الفرا، إن القصف أدى إلى توقف أقسام العمليات والأشعة والمختبرات. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد لواء خان يونس في حماس خلال الغارة.