جاء ذلك خلال مشاركه في أعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى للتحالف الدولي للحرية الدينية أو المعتقد (IRFBA)، الذي استضافته وزارة الخارجية التشيكية في العاصمة براغ، تحت عنوان "العمل المشترك في عالم منقسم"، بمشاركة وزراء و مسؤولين حكوميين وقيادات دينية وممثلين عن المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح بن بيه، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية والجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان "الحوار بين الأديان والثقافات - متحدون لفعل الخير"، أن دولة الإمارات، بدعم ورعاية من قيادتها الرشيدة تواصل ترسيخ نهجها الإنساني، وتقديم نموذج إماراتي متفرد يجمع بين أصالة القيم وفاعلية المبادرة، ويحول مبادئ التسامح والأخوة الإنسانية إلى سياسات ومبادرات عملية تعزز التعايش والتضامن العالمي.

وأشار إلى أن التجربة الإماراتية، التي تحتضن نحو 200 جنسية من مختلف الأديان والثقافات، تقدم برهانا حيا على أن التنوع يمكن أن يكون مصدر قوة وثراء وانسجام مجتمعي، حين يقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون، مؤكدا أن الاستثمار في أمن المجتمعات وسكينتها وازدهارها هو استثمار في الإنسان ومستقبل الأجيال.

وشدد على أن الرؤية الإماراتية تتجاوز المفهوم التقليدي للسلام بوصفه غيابا للحروب والنزاعات، إلى بناء الثقة وتعزيز العدالة وتوفير مقومات الحياة الكريمة، وترسيخ ثقافة التعاون والتضامن بين مختلف مكونات المجتمع.

واستعرض المصدر الجهود الدولية التي يبذلها منتدى أبوظبي للسلم، برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه، وما طوره من مبادرات فكرية وعملية لتعزيز الحوار والمصالحة، مؤكدا أن رؤية المنتدى ترتكز على الانتقال من الحوار النظري إلى العمل المشترك، ومن معالجة النزاعات بعد وقوعها إلى استباقها والوقاية منها، بما يعزز قدرة المجتمعات على مواجهة الانقسامات والتحديات.

وفي مشاركته بجلسة اليوم الثاني للمؤتمر، التي حملت عنوان "كيف نبني شراكات مرنة ومستدامة للعمل المشترك؟"، دعا الشيخ المحفوظ بن بيه، إلى بناء شراكات استراتيجية تجمع الحكومات والقيادات الدينية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني، ضمن رؤية مشتركة وأولويات واضحة وخطط تنفيذية قابلة للقياس، مشددا على أن نجاح هذه الشراكات لا يقاس بعدد المؤتمرات والبيانات، وإنما بأثرها الفعلي في حياة الناس، وقدرتها على الوقاية من النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار.

وفي هذا السياق، كشف الشيخ المحفوظ بن بيه عن الاستعدادات الجارية لاستضافة العاصمة أبوظبي “قمة القيم” في ديسمبر 2027، بالتعاون مع منظمة “أديان من أجل السلام”، وبمشاركة مرتقبة تتجاوز ألف شخصية من القيادات الدينية والفكرية والحكومية وممثلي المؤسسات الدولية والمجتمع المدني.

وأوضح أن القمة ستشهد 5 أيام من الحوارات وورش العمل، بهدف توحيد الجهود حول القيم الإنسانية المشتركة، وبلورة خريطة طريق وخطة عمل ، بما يعزز مكانة أبوظبي منصة عالمية لتحويل المبادئ إلى شراكات فاعلة، والتعهدات إلى مبادرات ذات أثر ملموس ومستدام.

ورحب الشيخ المحفوظ بن بيه بالدعوة العالمية للعمل المشترك التي أطلقها المؤتمر، مشيدا بجهود الشركاء الدوليين في تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات والقيادات الدينية، ومؤكدا استعداد منتدى أبوظبي للسلم لمواصلة إسهاماته الدولية، ولا سيما في إفريقيا والشرق الأوسط، من خلال مبادرات تستهدف الوقاية من النزاعات، وتحصين المجتمعات، وترسيخ التفاهم بين الشعوب.

واختتم الشيخ المحفوظ بن بيه بالتأكيد على أن التحدي الذي يواجه العالم اليوم ليس غياب القيم المشتركة، بل الحاجة إلى إرادة جماعية تحولها إلى عمل منظم ومستدام، مشددا على أن اختلاف الأديان والثقافات لا يحول دون التعاون على حماية الإنسان وبناء مستقبل أكثر أمناً وعدلاً.

وقال: "إن مستقبل السلام لا يتوقف على قدرتنا على الاتفاق في كل شيء، بل على قدرتنا على العمل معاً من أجل ما لا يجوز أن نختلف عليه: كرامة الإنسان، وحرمة الحياة، وحق الأجيال القادمة في عالم أكثر أمناً وعدلاً وسلاماً".

يذكر أن التحالف الدولي للحرية الدينية أو المعتقد، المعروف باسم "تحالف المادة 18"، تأسس عام 2020، ويضم في عضويته 38 دولة من مختلف القارات، من بينها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا وجمهورية التشيك، ويهدف إلى تعزيز حرية الدين أو المعتقد ومكافحة التمييز والاضطهاد الديني، استنادا إلى المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.