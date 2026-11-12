وأوضح معن أن أقارب العلواني تعرفوا على الجثمان صباح الأربعاء، وأن السلطات أخذت عينة من ابنه لمطابقة الحمض النووي، وحتى وقت التصريح، كانت السفارة العراقية تنتظر النتيجة لاستكمال إجراءات نقل الجثمان إلى العراق. ولم يعلن معن تحديد هوية الجناة أو دوافع القتل.

أقل من ساعة في الفندق

وصل العلواني إلى بيروت مساء الخميس 5 نوفمبر على متن رحلة لطيران الشرق الأوسط قادمة من أربيل. وأظهرت تسجيلات المراقبة أنه وصل حاملا جواز سفر عاديا، ثم استقل سيارة أجرة إلى فندق قرب الروشة.

وبحسب إفادات العاملين في الفندق، سجل العلواني خروجه بعد أقل من ساعة، وغادر في سيارة "رانج روفر" بيضاء برفقة أشخاص سمعهم العاملون يتحدثون بلهجة سورية، وبدا لهم من طريقة اللقاء أنه يعرفهم.

وأوضح معن أن العلواني اتصل بأسرته مرتين، وأن الاتصال الأخير كان من الشقة.

كيف عثرت الشرطة على الجثمان؟

أفاد مالك الشقة اللبناني بأن المستأجرين دفعوا له 200 دولار لليلة الواحدة بدلا من 100، ووعدوه بتسليمه وثائق هوياتهم وسداد بقية الإيجار بعد يومين، وعندما عاد الأحد لم يجد أحدا منهم، وتكرر الأمر الإثنين. وبعدما لاحظ رائحة غير معتادة، أبلغ الشرطة، ففتحت الشقة وعثرت على جثمان مجهول الهوية.

وأوضح معن أن السلطات اللبنانية أوقفت مالك الشقة احترازيا في إطار التحقق من وثائق المستأجرين. وذكر أن كون مستأجر الشقة سوريا دفع في البداية إلى ترجيح أن الجثمان يعود إلى مواطن سوري.

العائلة تتعرف على الجثمان

صباح الثلاثاء، اتصل أزهر العلواني، ابن عم النائب السابق وشقيق زوجته، بالسفير العراقي في بيروت محمد الحسيني مستفسرا عن مصيره. وتواصلت السفارة مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، التي أبلغت السفير بالعثور على الجثمان.

وتوجه السفير برفقة القنصل وأقارب العلواني إلى مستشفى زحلة الحكومي. وتعذر على الأسرة الجزم بهويته في المعاينة الأولى بسبب تغير ملامحه، قبل أن يتعرف عليه أقاربه صباح الأربعاء. ووصل ابنه إلى لبنان بعد ظهر اليوم نفسه، فأخذت منه عينة للمطابقة، واستمع المحققون إلى إفادته بشأن رحلة والده والأشخاص الذين التقاهم.

وأكد معن استمرار التنسيق بين الأجهزة العراقية واللبنانية والسفارة في بيروت. وحذر من استغلال الجريمة لإثارة خطاب طائفي، مشيرا إلى احتمال اتخاذ إجراءات قضائية بحق من يثبت تورطه في التحريض.