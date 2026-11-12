وأفادت مصادر فلسطينية بأن الغارة استهدفت قسم الجراحة فجر الخميس، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين.

ووصف الجيش الإسرائيلي الغارة بأنها "دقيقة"، واتهم حماس باستخدام المجمع مركزا لقيادة عمليات عسكرية ضد قواته.

وأفاد مدير مجمع ناصر الطبي، أحمد الفرا، بأن الغارة أدت إلى توقف العمل في أقسام العمليات والأشعة والمختبرات، مشيرا إلى أن المجمع يقدم خدماته لنحو مليون شخص في قطاع غزة.

وبحسب المصادر الفلسطينية، كان بين القتلى طبيب وشخص من ذوي الإعاقة والطالب جهاد نعيم أبو تيلخ، البالغ 13 عاما، الذي كان يدرس في الصف الثامن بمدرسة "حياة غزة" في خان يونس.

وأظهرت مشاهد من المدينة تشييع ضحايا الغارة.