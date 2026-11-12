وأكدت المجموعة أن وقف إطلاق النار الفوري ينبغي أن يترافق مع مسار سياسي يضمن حلاً سلمياً ودائماً، مشددة على ضرورة أن يكون الحوار موثوقاً وشفافاً، وبقيادة مدنية سودانية، وأن يعالج المظالم التاريخية ويحترم سيادة السودان ووحدة أراضيه.

وجاء الموقف في الإعلان المشترك لوزراء خارجية مجموعة السبع، الصادر أمس الأربعاء، عقب اجتماعهم في باريس، بمشاركة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي.

المدنيون في مرمى المسيّرات

أعرب الوزراء عن بالغ قلقهم إزاء التداعيات المدمرة للحرب على السودانيين، وتنامي خطر المجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان.

وحذر البيان من أن استمرار القتال، والقيود المفروضة على وصول المساعدات، والهجمات، بما فيها هجمات المسيّرات التي تطال المنشآت الصحية ومخيمات النازحين والبنية التحتية التي يعتمد عليها المدنيون للحصول على الغذاء، تعرّض مزيداً من الأرواح للخطر.

وأدانت المجموعة جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق المدنيين، ولا سيما العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضد النساء والفتيات. وطالبت طرفي الحرب باحترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ورفع القيود عن العمل الإنساني، وضمان وصول المساعدات سريعاً ومن دون عوائق.

رسالة إلى داعمي الحرب

ولم يقتصر البيان على مطالبة الجيش والدعم السريع بوقف القتال، بل وجّه رسالة مباشرة إلى القوى الخارجية التي تسهم في استمرار الحرب.

وطالبت مجموعة السبع جميع الأطراف الخارجية بوقف تقديم الدعم المسلح واللوجستي والمالي للمتحاربين أو تسهيله، واستخدام نفوذها لدفعهما نحو حماية المدنيين وخفض التصعيد، والامتناع عن أي خطوات يمكن أن توسع النزاع أو تطيل أمده.

ويعكس هذا الموقف تحولاً مهماً في التعامل الدولي مع الحرب؛ إذ لم تعد المسؤولية محصورة في الطرفين المتقاتلين، بل امتدت إلى شبكات التسليح والتمويل والإمداد التي مكّنتهما من مواصلة العمليات رغم اتساع الكارثة الإنسانية.

دعم صريح لمسار الرباعية

دعت المجموعة الجيش وقوات الدعم السريع إلى الانخراط في مفاوضات، وعلى رأسها المفاوضات مع "الرباعية"، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

كما أعلنت دعمها لعمل الآلية "الخماسية" فيما يتعلق بتيسير الحوار، وحثت المجتمع الدولي على دعم جميع الجهود التي يمكن أن تؤدي إلى وقف الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.

وشدد البيان على ضرورة أن يسير الحوار السياسي بالتوازي والتنسيق الوثيق مع جهود وقف إطلاق النار، داعياً المجتمع الدولي الأوسع إلى مساندة المسارين.

ويضع بيان مجموعة السبع طرفي الحرب وداعميهما أمام مسؤولياتهم؛ فوقف المأساة السودانية يتطلب إنهاء القتال، وقطع الإمداد الخارجي، وفتح الطريق أمام حل سياسي مدني يعيد للسودانيين حقهم في تقرير مستقبل بلادهم.