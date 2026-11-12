وجاء الهجوم عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة، بعدما هدم بؤرة استيطانية عشوائية على أطراف البلدة.

وسبق أن تعرضت عطارة لهجوم قبل أسابيع، حين أحرق مستوطنون مركبتين وخطوا شعارات معادية على ممتلكات فلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي اعتداءات منفصلة بالضفة الغربية، أفادت "وفا" بأن مستوطنين أحرقوا، الأربعاء، عشرات المركبات وأشجار زيتون ومخزنا في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، ما أدى إلى إصابة عدد من السكان بحالات اختناق جراء الدخان.

وفي اليوم نفسه، أصيبت فلسطينية في رأسها خلال اعتداء مستوطنين على قاطفي الزيتون غرب بلدة دير استيا في محافظة سلفيت.