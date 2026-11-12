وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن من بين القتلى القيادي العسكري في حماس خالد أبو عنزة، فضلا عن طبيب ومريض من ذوي الهمم.

وتعرف المسعفون على هوية الطبيب القتيل، وهو رزق أبو شعيرة من قسم الجراحة العامة.

ولم يصدر تعليق بعد ⁠من ‌الجيش الإسرائيلي على الهجوم.

وتواصل إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، بعد عامين من حرب مدمرة.

وقتل أكثر من 1600 فلسطيني منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفق وزارة الصحة في غزة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 7 من عناصره في الفترة نفسها، إضافة إلى متعاقد مدني واحد.