ويبرز فانس كمفاوض رئيسي مع إيران مؤخرا، في محاولة لإنهاء حرب ينظر إليها على أنها عبء على الحزب الجمهوري، الذي مني بخسائر كبيرة في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة.

وذكر مسؤولون أميركيون وشرق أوسطيون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ كبار مساعديه في الأيام الأخيرة، أنه منفتح على استئناف فانس للمحادثات مع إيران وأنه كلفه بالتفاوض، مشيرين إلى أن المناقشات حول إرسال فانس للقاء مسؤولين إيرانيين مباشرة لا تزال في مراحلها الأولية.

وفي أكتوبر الماضي، أرسل فانس رسالة إلى رضائي يطلب فيها عقد اجتماع، وبينما لم يحدد موعد بعد فإن البلدين يتواصلان عبر وسطاء وحلفاء لبحث الخطوات التالية.

وسيكون عقد اجتماع مباشر بين نائب ترامب ومسؤولين أمنيين إيرانيين بارزين أمرا غير معتاد إن حدث، وسيظهر المدى الذي يرغب فانس في بلوغه في محاولة لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير الماضي.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن فانس اضطلع بدور أكثر نشاطا في الدبلوماسية مع إيران مؤخرا مقارنة بمبعوثي واشنطن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين يتفاوضان أيضا لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفي الأسابيع الأخيرة، انتقد ترامب مذكرة التفاهم مع طهران التي أبرمت في يونيو وساهم فانس في التفاوض بشأنها، وتساءل عما إذا كانت "خطأ مكلفا" وفقا لما ذكره مسؤولان، بحجة أنها منحت إيران وقتا حاسما لإعادة تنظيم صفوفها وجني عائدات النفط، قبل أن تفرض الولايات المتحدة عليها حصارا بحريا صارما.

لكن مسؤولا في البيت الأبيض نفى أن يكون ترامب قد تراجع عن موقفه بشأن مذكرة التفاهم، وقال إن المفاوضين عملوا بحسن نية، بينما امتنع متحدث باسم فانس عن التعليق.

ومؤخرا صرح فانس علنا أن حرب إيران قادت إلى الأداء الكارثي للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وقال ترامب إنه يتفهم موقفه.

إلا أن مسؤولين آخرين في الإدارة، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث، دافعوا عن قرار ترامب بشن الحرب، معتبرين إنه لم يكن أمامه خيار آخر لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.