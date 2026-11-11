وبحسب كتاب صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أسند الزيدي رئاسة اللجنة إلى الفريق الركن سعد محسن عريبي، وكلفها بالتحقق من المعلومات المتعلقة بتهريب المشتقات النفطية في جرف الصخر، التي ورد اسمها في الوثيقة بصيغة "جرف النصر"، ورفع نتائج التحقيق إلى مكتبه.

وتضم اللجنة قائد قوات الشرطة الاتحادية، ومدير شرطة الطاقة، ومدير الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، وممثلين عن هيئة النزاهة الاتحادية ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.

وحدد مكتب القائد العام، في كتاب عاجل، صباح الأربعاء موعدا لاجتماع اللجنة في مقره.

وعلى الصعيد البرلماني، نص الأمر الذي أصدره الحلبوسي على تشكيل لجنة مؤقتة تضم رؤساء 7 لجان نيابية، برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع.

ويشمل تكليفها متابعة التقرير الفني الاستخباري بشأن تهريب النفط في جرف الصخر، والتحقق من معلومات عن مسار تهريب محتمل من حقول كركوك وإقليم كردستان إلى أفغانستان عبر إيران. وكلفها الحلبوسي أيضا بالتحقيق في استهداف حقل كورمور، وطلب منها رفع نتائج أعمالها إلى رئاسة المجلس «في أقرب وقت ممكن».