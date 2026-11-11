وبحسب المصادر، استدرج العلواني من مدينة أربيل العراقية إلى بيروت في 5 نوفمبر الجاري، وقتل يوم وصوله.

ويتتبع المحققون تحركاته بين الفندق الذي استقبله فيه 5 أشخاص والشقة التي عثر فيها على جثمان ينسب إليه في منطقة الطريق الجديدة. ولا تزال السلطات تنتظر نتيجة فحص الحمض النووي لتأكيد الهوية رسميا.

كان العلواني يقيم في أربيل بعد خروجه من السجن في العراق. وفي 5 نوفمبر، غادر المدينة على متن رحلة لشركة طيران الشرق الأوسط متجها إلى بيروت.

وبحسب المصادر، تلقت عائلته منه اتصالا واحدا أبلغها فيه بوصوله، ثم انقطعت أخباره.

ووصل العلواني إلى فندقه قرابة السادسة مساء. وكان 5 أشخاص في استقباله، وبدا اللقاء وديا قبل أن يغادر الفندق برفقتهم. ويحاول المحققون تحديد من رافقه منهم إلى الشقة، وطبيعة علاقته بالأشخاص الثلاثة الذين حددت الأجهزة الأمنية هوياتهم بوصفهم مشتبهين في القضية.

وكان العلواني يحمل 3 هواتف محمولة أغلقت لاحقا. وتشير المعلومات الأولية إلى أن جوازات سفره وأحد هواتفه أخذت بعد الجريمة، فيما يواصل المحققون تتبع مصير الهواتف الثلاثة.

آخر إشارة قرب المصنع

يخضع الموقوف اللبناني للتحقيق، فيما تتواصل اتصالات بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية للتحقق مما إذا كان المشتبه بهما الآخران قد عبرا الحدود بعد مغادرتهما بيروت. وآخر ما توصل إليه المحققون بشأن مسارهما هو رصد إشارتي هاتفيهما في محيط نقطة المصنع.

وتضاربت المعلومات بشأن جنسيتهما. فبينما أشارت معلومات أولية إلى أنهما سوريان، تحدثت معطيات لاحقة عن احتمال أن يكونا عراقيين. وأوضح وزير الداخلية اللبناني السابق مروان شربل، في حديث لسكاي نيوز عربية، أن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن لهجتهما لم تكن لبنانية، من دون أن تتيح تحديد جنسيتهما.

وقال شربل إن القوى الأمنية فرضت طوقا حول الشقة، ووضعت يدها على تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة لتتبع تحركات من دخلوها وغادروها. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الضحية تعرض للضرب قبل مقتله خنقا.

الدافع السياسي

رجحت المصادر الأمنية والقضائية احتمال وجود دافع سياسي وراء استدراج العلواني إلى لبنان. ومن الفرضيات التي يجري بحثها أن يكون اختيار منطقة الطريق الجديدة لتنفيذ الجريمة محاولة لتوجيه الشبهات بعيدا عن الجهة التي خططت لها. ولم تحدد التحقيقات حتى الآن جهة تقف وراءها.

أما شربل، فأبقى احتمالات الثأر والخلافات الشخصية والدوافع المادية مطروحة إلى جانب الفرضية السياسية. وأشار إلى أن الجريمة تزامنت مع حوادث سلب ونشل أثارت قلق سكان بيروت، لكنه رجح إمكان أن تكون منفصلة عنها.

وفد عراقي وفحوص لتأكيد الهوية

ووصل وفد أمني عراقي إلى بيروت لمتابعة التحقيق بالتنسيق مع السلطات اللبنانية والسفير العراقي محمد رضا الحسيني. وأشار السفير إلى شكوك تحيط بأشخاص رافقوا العلواني إلى الشقة، مؤكدا أن السفارة تتابع أيضا إجراءات فحص الحمض النووي تمهيدا لنقل الجثمان إلى بغداد.

ولا يزال الجثمان في مستشفى زحلة الحكومي في البقاع، بانتظار مطابقة عينة الحمض النووي مع عينة من أحد أفراد عائلة العلواني.