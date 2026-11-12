وحصل الموقع على 9.27 نقاط من أصل 10، ضمن قائمة تضم 100 موقع في 40 دولة، استنادا إلى بيانات جمعت حتى 4 نوفمبر.

وتستند منهجية التصنيف إلى تقييمات الزوار وآرائهم المنشورة عبر الإنترنت، إلى جانب حضور المواقع في الأدلة السياحية والصحافة والسجلات العامة والمهنية.

ويقع موقع شالة على الضفة اليسرى لنهر أبي رقراق، ويمتد على مساحة 7 هكتارات، جامعا بين آثار مدينة سالا الموريطانية والرومانية ومقبرة ملكية مرينية تعود إلى العصر الوسيط.

وصنف الموقع معلما تاريخيا عام 1920، وأدرج ضمن مكونات مدينة الرباط المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2012.

وخلال الحقبة الرومانية، عرفت المدينة باسم "سالا كولونيا"، وشهدت ازدهارا عمرانيا وتجاريا، تجسده بقايا المعابد والساحات العامة والحمامات والنوافير وقوس النصر، إلى جانب شبكة من المنشآت العامة.

أما في العصر المريني، فقد تحولت شالة إلى مقبرة ملكية ومركز ديني وعلمي، واحتضنت أضرحة أفراد من الأسرة الحاكمة، بينما تميزت مبانيها بالزخارف الهندسية والنباتية والزليج متعدد الألوان والنقوش الكتابية.

وتضم شالة مكتشفات أثرية متنوعة تسلط الضوء على الحياة السياسية والاقتصادية والدينية والفنية في مراحل تاريخية مختلفة، من بينها منحوتات وتماثيل حجرية وبرونزية، بينها تمثال بطليموس ورأس الملك جوبا الثاني، المعروضان في متحف التاريخ والحضارات بالرباط.

كما كشفت الحفريات عن نقوش حجرية ومعدنية وخزفية، بينها نقوش لاتينية وأخرى كوفية تعود إلى الفترة المرينية، فضلا عن عملات معدنية تعكس النشاط التجاري لميناء سالا وصلاته بمراكز شمال إفريقيا وشبه الجزيرة الإيبيرية.