وفي أول تعليق على تعيينه، شكر ساعر نتنياهو على ثقته، وأشار إلى أن تجربته السابقة في وزارة الداخلية منحته معرفة بملفاتها.

وأضاف أنه سيركز على تلبية احتياجات السلطات المحلية والسكان، والعمل على إيجاد حلول عملية للقضايا الملحة.

تولى ساعر وزارة الداخلية بين عامي 2013 و2014، ويعود إليها هذه المرة محتفظا بمنصبه وزيرا للخارجية. وسبق له خلال مسيرته السياسية أن تولى وزارتي التربية والتعليم والعدل، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء.