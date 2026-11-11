وأشارت بيانات أولية إلى أن مركز الزلزال كان في مدينة طابا المصرية بشبه جزيرة سيناء، وأن الهزة وقعت على عمق 8 كيلومترات. وشعر بها سكان مناطق شمالي إيلات وعلى امتداد ساحل البحر الأحمر، وكذلك في الأردن والسعودية.

وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية تنبيهات في مناطق عدة جنوبي إسرائيل، دعت فيها السكان إلى التوجه إلى أماكن مفتوحة. وأظهر مقطع فيديو من إيلات عشرات الأشخاص يهرعون من المباني إلى الساحات عقب صدور التنبيهات.

وفي مطار رامون، الواقع على بعد نحو 16 كيلومترا شمالي إيلات، أفاد مسافرون بأنهم شعروا بالهزة، وأن السلطات أنزلت الركاب من الحافلات وأخلت المطار.