ويأتي التحذير بعد أمطار غزيرة أغرقت آلاف الخيام والمساكن المؤقتة، فيما يواجه السكان احتمال تدفق المياه الملوثة إلى الشوارع ومناطق النزوح، بما يحمله ذلك من مخاطر انتشار الأمراض وإجبار عائلات على مغادرة أماكن إيوائها مجددا.

لكن ما يجعل الأزمة أكثر خطورة أن الحوض، الذي تبلغ سعته نحو نصف مليون متر مكعب، أنشئ أساسا لحماية المدينة من الفيضانات، قبل أن يتحول بفعل أضرار الحرب إلى نقطة لتجمع مياه الصرف الصحي.

من حوض للأمطار إلى خزان للمياه الملوثة

يقع حوض الشيخ رضوان في مدينة غزة، ويخدم مساحة تقارب 20 كيلومترا مربعا، إضافة إلى جزء من منطقة جباليا شمالي القطاع.

ووفق سلطة المياه الفلسطينية، صمم الحوض لتجميع مياه الأمطار خلال الشتاء، على أن تتولى محطة ضخ مرتبطة به تصريف المياه عبر خط مخصص.

لكن الأضرار التي لحقت بشبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ أدت إلى تدفق مياه الصرف إلى الحوض، بالتزامن مع تراجع قدرته على التخلص من المياه المتراكمة.

وتشير بيانات سلطة المياه إلى أن قدرة محطة الضخ انخفضت إلى نحو 30 بالمئة من مستواها السابق، بعدما خرجت أربع مضخات من أصل ست عن الخدمة، وتضررت شبكات الكهرباء وخطوط نقل المياه.

وبينما جرى إصلاح أحد مولدي الكهرباء، ظلت قدرة المحطة محدودة، ما جعل ارتفاع منسوب المياه خلال الأمطار يمثل تهديدا متزايدا.

ويعني ذلك أن الحوض لم يعد يستقبل مياه الأمطار وحدها، بل مياها ملوثة قد تنتقل إلى المناطق السكنية في حال تجاوز منسوبها قدرة المنشأة على الاستيعاب والتصريف.

مشروع إصلاح متعثر

في أحدث تحذيراتها، كشفت "يونيسف" أنها تعمل منذ أكثر من عام للحصول على الموافقات اللازمة لإدخال معدات لإصلاح الحوض.

وقال المتحدث باسم المنظمة، جيمس إلدر، إن مشروعا لإعادة تأهيل المنشأة، تبلغ تكلفته نحو 3 ملايين دولار، واجه رفضا إسرائيليا خلال الأيام الماضية، رغم التنسيق السابق بشأنه.

وبحسب إلدر، استندت الجهة الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق الشؤون المدنية في غزة إلى اعتبارات أمنية في رفض المشروع.

ولم تتلق وكالة رويترز ردا فوريا من الجهة الإسرائيلية على طلب التعليق.

وفي تطور لاحق، أعلنت إسرائيل السماح بإدخال مساعدات شتوية إضافية إلى غزة، عقب ضغوط أميركية، تشمل خياما وملابس ومعدات للتعامل مع مياه الأمطار والصرف الصحي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن التسهيلات تتضمن إدخال 12 شاحنة لشفط مياه الصرف الصحي لصالح اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

لكن الإعلان لم يوضح ما إذا كانت الموافقات الجديدة تشمل المضخات والمولدات والمعدات المطلوبة لإصلاح حوض الشيخ رضوان، ما يترك تساؤلات بشأن قدرة المساعدات الطارئة على منع الفيضان من دون إعادة تأهيل منظومة التصريف المتضررة.

وكانت سلطة المياه الفلسطينية قد أعلنت، في سبتمبر، إعداد مشروع لإعادة تأهيل محطة الضخ والخط الناقل للمياه، بتمويل أوروبي وتنفيذ "يونيسف"، وبتكلفة تقديرية تبلغ 500 ألف دولار.

ولا توضح المعلومات المنشورة ما إذا كان المشروعان يمثلان مرحلتين مختلفتين من أعمال الإصلاح أو نطاقين منفصلين، لكنهما يعكسان الحاجة إلى تدخلات فنية لإعادة تشغيل المنشأة.

وطالبت "يونيسف" بالسماح بإدخال المضخات والمولدات وقطع الغيار وغيرها من المعدات الضرورية لإصلاح مرافق المياه والصرف الصحي.

ماذا يحدث إذا فاض الحوض؟

لا تقتصر خطورة الفيضان المحتمل على غمر الشوارع والمنازل، كما يحدث عند تجمع مياه الأمطار العادية.

فالمياه الموجودة في الحوض مختلطة بمياه الصرف الصحي، ما يعني أن انتشارها قد يؤدي إلى تلوث أماكن الإقامة ومصادر المياه والأسطح والأدوات المستخدمة يوميا.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع مخاطر الأمراض المعدية في غزة نتيجة الفيضانات وتدهور خدمات الصرف الصحي والمياه والرعاية الصحية.

وتزداد المخاطر على الأطفال، خصوصا في المخيمات المكتظة التي تفتقر إلى مرافق صحية مناسبة.

ولا يعني هذا التحذير وقوع فيضان شامل بالفعل، لكنه يشير إلى احتمال وقوع كارثة قد تتفاقم إذا استمرت الأمطار من دون استعادة قدرة الحوض على تصريف المياه.

شتاء يهدد مليون نازح

تتجاوز أزمة الشيخ رضوان حدود الحوض نفسه، إذ تعكس هشاشة البنية التحتية في قطاع غزة بعد سنوات من الحرب.

وبحسب "يونيسف"، يعيش نحو 950 ألف نازح في مناطق معرضة للفيضانات، بينهم 400 ألف في مواقع شديدة الخطورة، ويشكل الأطفال نحو نصف هذه الفئة الأخيرة.

وأدت الأمطار الأخيرة إلى تضرر أكثر من 106 آلاف شخص، بينما لقي ثلاثة أطفال ووالدتهم مصرعهم إثر انهيار كثيب رملي على خيمتهم في دير البلح.

وتقول المنظمة إن أيا من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في غزة لا يعمل حاليا، ما يضاعف صعوبة احتواء التلوث.

ورغم عمليات إزالة المياه المتراكمة وتنظيف المصارف وتوزيع المستلزمات الشتوية، تؤكد المنظمات الإنسانية أن الاستجابة الطارئة لا تعوض إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي.