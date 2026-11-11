ويضع الموقف المنسوب إلى عباس شروط مشاركة القائمة في الحكومة المقبلة في صلب النقاش بشأن علاقته بمعسكر آيزنكوت وموقعه داخل المجتمع العربي في إسرائيل.

ويرى الباحث السياسي زيد الأيوبي أن ما أوردته الصحيفة، إذا تأكد، ينسجم مع المسار الذي اتبعه عباس منذ دعمه حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد. لكنه يشكك في قدرته على إقناع آيزنكوت بشراكة حكومية، ويحذر من أن الموقف بشأن حماس قد يواجه رفضا لدى بعض أبناء المجتمع العربي.

من دعم بينيت إلى التقارب مع آيزنكوت

يربط الأيوبي بين موقف عباس المنسوب إليه ومحاولته تقديم نفسه بوصفه سياسيا قادرا على التكيف مع متطلبات التحالفات داخل إسرائيل. ويستحضر في هذا السياق تصريحات سابقة استخدم فيها عباس وصف "المخربين" عند الحديث عن أسرى فلسطينيين، بحسب رواية الباحث.

ويقول الأيوبي إن تلك المواقف لم تعفه من انتقادات داخل إسرائيل، إذ اتهمه بعض الإسرائيليين بدعم من وصفهم بالمخربين.

ويرى أن التقارب مع آيزنكوت يضع منصور عباس أمام اختبار مماثل: فالموقف الذي قد يساعده على فتح باب التفاوض مع شركاء محتملين قد يزيد الاعتراض على خياراته لدى جزء من جمهوره العربي.

ويضع الأيوبي هذه التحركات أيضا في سياق ما يصفه بخلفية عباس في جماعة الإخوان المسلمين. ويرى أن انتقاله من دعم حكومة بينيت ولابيد إلى السعي للتفاهم مع آيزنكوت يثير، في تقديره، تساؤلات عن العلاقة بين خطاب الجماعة بشأن "مقاومة الاحتلال" والمشاركة في مؤسسات الحكم الإسرائيلية.

المشاركة الحكومية تحت اختبار النتائج

ويشكك الأيوبي في أن يترجم دعم حكومة يقودها آيزنكوت، أو الانضمام إليها، إلى مكاسب فعلية للبلدات والقرى والمدن العربية. ويقول إن هذه المناطق تحتاج إلى خدمات أوسع بعد ما يصفه بالتهميش والإقصاء في ظل اليمين المتطرف.

ويستند في تشككه إلى تجربة دعم حكومة بينيت ولابيد، التي يرى أنها لم تحقق نتائج ملموسة للمجتمع العربي. ويعتبر أن معارضة حكومة بنيامين نتنياهو قد تفسر سعي عباس إلى دعم بديل، لكنها لا تكفي للحكم على جدوى المشاركة.

فالمعيار، بحسب الأيوبي، هو ما تستطيع القائمة الموحدة تحقيقه من مطالب لناخبيها عبر الشراكة التي تسعى إليها.

خلاف على طريق التمثيل العربي

ويمتد الخلاف، وفق الأيوبي، إلى العلاقة بين القائمة العربية الموحدة والقائمة العربية المشتركة. ويرى أن تأسيس الموحدة عمق الانقسام السياسي داخل المجتمع العربي، إذ اختار عباس طريق المشاركة في الحكومة، فيما يشدد بعض ممثلي المشتركة على المساواة مع الإسرائيليين مع الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية واستقلال القرار السياسي.

ويشير الأيوبي إلى أن بعض أعضاء المشتركة يجمعون بين المطالبة بحقوق المواطنين العرب داخل إسرائيل والتمسك بدعم القضية الفلسطينية، بينما يراهن عباس، بحسب قراءته، على أن المشاركة في مؤسسات الحكم تمنحه مجالا أوسع للتأثير.

ويرى أن التباين بين القائمتين يتعلق بكيفية تحصيل الحقوق وحدود التنازلات السياسية التي يمكن قبولها مقابل المشاركة.

ويصف الأيوبي الموقف المنسوب إلى عباس بشأن حماس بأنه "خطير"، ويربطه بتصريحاته السابقة عن الأسرى الفلسطينيين.

لكن ما أوردته "يديعوت أحرونوت" يتحدث عن استعداد مبدئي مشروط بضمانات لشراكة سياسية وحكومية، ولا يفيد بالتوصل إلى اتفاق مع معسكر آيزنكوت. وفي تقدير الأيوبي، يبقى الاختبار في قدرة عباس على انتزاع تلك الضمانات وتحويلها إلى نتائج ملموسة للمجتمع العربي.