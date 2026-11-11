ويرى مدير برنامج البحوث الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية نبيل العتوم، خلال حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن طهران تسعى إلى انتزاع مكاسب اقتصادية من التفاوض بشأن مضيق هرمز، وإرجاء بحث الملفات الأصعب.

وفي تقديره، لا تعكس التصريحات المتبادلة تقاربا نحو تسوية، إذ تتهم وسائل إعلام إيرانية محسوبة على الحرس الثوري واشنطن بتقديم رواية مضللة عما يجري بحثه.

هرمز مقابل تخفيف العقوبات

بحسب العتوم، تستخدم طهران ملف المضيق للمطالبة برفع تدريجي للعقوبات والإفراج عن جزء من أرصدة مجمدة قدر قيمتها بما بين 6 و9 مليارات دولار.

ويقول إن استعدادها للعودة إلى مقترح سابق بشأن هرمز لا يمثل مبادرة جديدة، ولا يعني قبولها الانتقال إلى بحث برنامجها النووي.

ويوضح أن المطالب الأميركية تشمل تفكيك 3 منشآت نووية، وإتاحة الوصول إليها للمفتشين الدوليين، والكشف عن منشآت أخرى يقول إنها سرية، بينها "طالقان 2" و"رينبو" و"جبل الفأس".

ويضاف إلى ذلك مصير مخزون اليورانيوم، الذي قال العتوم إنه يضم نحو 460 كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب، فضلا عن كميات أخرى قدرها بنحو 86 ضعف الكميات المسموح بها.

رهان على خلافات واشنطن

يقول العتوم إن طهران تراهن على أن تضيق الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس هامش التحرك العسكري أمام الرئيس دونالد ترامب، وتسعى، وفق قراءته، إلى استثمار الخلافات بين الكونغرس والبيت الأبيض لإضعاف التوافق على استئناف الحرب وتعزيز موقفها في المفاوضات.

ويرى أن طهران تعول أيضا على أن تحد هذه الخلافات من تأثير الضغوط الإسرائيلية الداعية إلى التصعيد. وفي تقديره، تستفيد إيران من رغبة ترامب في تجنب مواجهة مكلفة داخليا لإطالة المفاوضات وتأخير الضربات، مع إبداء مرونة في بعض الملفات من دون تقديم تنازلات في البرنامجين النووي والصاروخي.

واشنطن تفاوض وتبقي القوة مطروحة

يصف العتوم النهج الأميركي بأنه تفاوض تحت التهديد، مستشهدا باستمرار انتشار حاملات الطائرات وإرسال الحاملة "روزفلت"، إلى جانب تكرار الحديث عن قائمة الأهداف المحتملة.

ويرى أن ابتعاد ترامب عن خيار الحرب يبقى مشروطا بإحراز تقدم في المحادثات، وأن واشنطن تستخدم استعداداتها العسكرية للضغط من أجل تنازلات إيرانية.

ويشكك العتوم في أن تكون الولايات المتحدة قد أنهت مهمتها العسكرية، فبينما تتحدث واشنطن، بحسب ما أورده، عن تدمير ما بين 70 و80 في المئة من القدرات الإيرانية، يقدر أن طهران لا تزال تحتفظ بنحو 20 في المئة من قدراتها الصاروخية وقدرات طائراتها المسيرة.

تهديدات تتجاوز مضيق هرمز

وحذر العتوم من أن استئناف العمليات قد يوسع نطاق المواجهة، مستشهدا بتهديدات إيرانية تحدثت عن استهداف مواقع فوق سطح الماء وتحته، بينها الكابلات البحرية، إضافة إلى البنية الرقمية.

وأشار إلى صورة نشرتها صحيفة محسوبة على بلدية طهران لضابط في الحرس الثوري أمام خريطة للمنطقة وأوروبا، وقرأها بوصفها تلويحا بتوسيع نطاق الأهداف المحتملة.

وبحسب العتوم، تستعد إيران لاحتمال عودة القتال لأنها ترى أن هدف واشنطن يتجاوز إعادة فتح هرمز إلى تجريدها تدريجيا من أوراق الردع، عبر الضغط على برنامجيها النووي والصاروخي ونفوذها الإقليمي. وفي الوقت نفسه، تقرأ طهران حديث ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو عن الضغط الاقتصادي بوصفه فرصة لتحسين موقعها التفاوضي، مع احتمال أن يكون هذا الخطاب جزءا من سياسة تضليل، وفق تقديره.