وتشير المذكرة إلى أن المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل لن تتوقف على الفور، بل من المتوقع أن ينخفض إجمالي حزمة المساعدات العسكرية المباشرة إلى النصف تقريبا، عبر قصر مدتها على 5 سنوات بعد عام 2028، بدلا من 10 سنوات، على أن تنتهي تماما بعد ذلك، أي عام 2033.

لكن في الوقت ذاته، من المتوقع أن يرتفع التمويل الأميركي المخصص للتطوير المشترك لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي من مستواه الحالي البالغ 500 مليون دولار سنويا، إلى مبلغ لم يحدد بعد.

ويهدف الطرفان إلى إنجاز اتفاق جديد بحلول نهاية العام الجاري، قبل بدء ولاية الكونغرس الجديد في يناير.

وتجري المفاوضات حاليا بين فرق من كلا البلدين، وفق "يديعوت أحرونوت".

قنبلة ترامب

فوجئ المسؤولون الإسرائيليون بإعلان ترامب إنهاء المساعدات بحلول نهاية عام 2026، ولم يدركوا حينها ما كان يقصده.

وقدّر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن ترامب أدلى بهذا التصريح لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية الأميركية في المقام الأول، إذ سعى من خلاله إلى دعم المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ في ولاية ميشيغان مايك روجرز، في مواجهة منافسه الديمقراطي عبد الرحمن السيد (عبدول)، المعروف بانتقاداته الحادة لإسرائيل.

لكن هذه الخطوة لم تحقق هدفها، فقد هزم عبدول منافسه روجرز، ليصبح بذلك أول مسلم ينتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي.

وفي يوم الانتخابات، صرح ترامب لقناة "فوكس نيوز" قائلا: "كنا نقدم لهم 4 مليارات دولار. نحن مستمرون في ذلك، لكن التمويل سيتوقف بنهاية العام"، مشيرا إلى أن نتنياهو هو من طرح فكرة إنهاء المساعدات، بحجة أن "إسرائيل أصبحت دولة ناجحة ولم تعد بحاجة إليها".

ما معنى ذلك؟

تقول "يديعوت أحرونوت" إن الترتيبات قيد الاتفاق لا تنص على وقف فوري للمساعدات، بل تقضي بإنهاء المساعدات العسكرية الأميركية تدريجيا على مدى 5 سنوات، تبدأ بعد انتهاء الاتفاقية الحالية عام 2028.

وبموجب الاتفاقية القائمة حاليا، تتلقى إسرائيل 3.3 مليار دولار سنويا في إطار برنامج "التمويل العسكري الأجنبي" على مدى 10 سنوات، ليصل إجمالي المبلغ إلى 33 مليار دولار.

أما الاتفاق الجديد، فيقترح تقديم مبلغ سنوي مماثل لمدة 5 سنوات فقط، أي بمجموع نحو 16.5 مليار دولار، قبل أن تتوقف المساعدات العسكرية المباشرة تماما.

وبما أن أن الاتفاقية الحالية تظل سارية المفعول حتى عام 2028، فإن المقترح الجديد يعني أن المساعدات العسكرية الأميركية المباشرة لإسرائيل ستتوقف تماما عام 2033.

ما الذي تتضمنه المساعدات العسكرية الأميركية؟

من أصل 3.8 مليار دولار تتلقاها إسرائيل سنويا بموجب الاتفاقية الحالية، يتم تخصيص 3.3 مليار دولار من خلال برنامج "التمويل العسكري الأجنبي"، وتستخدم هذه الأموال لشراء أسلحة ومعدات عسكرية وطائرات مقاتلة ومروحيات وذخائر تنتجها شركات الدفاع الأميركية.

وكانت إسرائيل في السابق تتمتع بصلاحية تحويل جزء من هذا التمويل إلى الشيكل لشراء معدات من شركات دفاع إسرائيلية، إلا أن هذا البند ألغي تدريجيا.

أما الـ500 مليون دولار المتبقية سنويا، فتخصص للتعاون المشترك في مجال الدفاع الصاروخي، وتمويل عمليات البحث والتطوير وإنتاج أنظمة الدفاع النشطة، مثل القبة الحديدية، ومقلاع داوود.

وحسب "يديعوت أحرونوت"، فمن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بموجب الاتفاقية الجديدة إلى مبلغ غير معلن، في ظل "تزايد التهديدات الناجمة عن الطائرات المسيّرة والصواريخ".