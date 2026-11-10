وحصل حزبان عربيان هما القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة (راعم) على عدد غير مسبوق من المقاعد بلغ 19 من أصل 120، في انتخابات 27 أكتوبر الماضي، مما جعلهما قادرين على ترجيح كفة تشكيل الحكومة.

إلا أن هناك أطرافا في المعسكرين تنظر بعين الريبة الشديدة إلى فكرة تشكيل حكومة تعتمد على دعم هذين الحزبين.

وخلال مراسم أداء اليمين في الكنيست الجديد، قاطع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف في حكومة تصريف الأعمال إيتمار بن غفير النائب العربي يوسف جبارين بحدة.

وصرخ بن غفير في وجه جبارين القيادي في القائمة المشتركة قائلا: "لمن يؤدي الولاء؟ لحركة حماس؟".

وكتب بن غفير على منصة "إكس" بعد ذلك: "من لا يدين بالولاء (للدولة) فلا مكان له في الكنيست الإسرائيلي".

وانسحب عدد من نواب القائمة المشتركة من القاعة أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي، حسبما لاحظ مراسل "فرانس برس"، لتجنب الوقوف له على ما يبدو.

وأثار ذلك ضجة في القاعة.

وفي كلمة ألقاها خلال المراسم، عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو عن "أسفه" لرفض الحزبين العربيين الرئيسيين الاعتراف بإسرائيل كـ"دولة يهودية"، علما أن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس سبق أن اعترف بذلك، معتبرا أنهما يسعيان لإقامة "دولة إسلامية"، أو "دولة قومية فلسطينية على أنقاض الدولة اليهودية"، وفق تعبير نتنياهو.

وغادر يائير غولان زعيم حزب "الديمقراطيين" اليساري، القاعة أثناء إلقاء نتنياهو كلمته.

وكتب غولان لاحقا على منصة "إكس"، أن "نتنياهو يجد صعوبة في تقبل حقيقة أن الجمهور الإسرائيلي أطاحه، وهو الآن يكذب ويحرض ضد الجمهور العربي في محاولة للتمسك بالسلطة بالقوة".

في المقابل، حذر آخرون في كتلة المعارضة التي يقودها غادي آيزنكوت، من تشكيل ائتلاف يضم أحزابا عربية.

وانتقد أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني، انسحاب النواب العرب من القاعة، وكتب على "إكس": "هل تريدون تشكيل ائتلاف معهم؟".