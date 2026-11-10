وأعلنت وكالة الأنباء العراقية العثور على جثة العلواني، فيما قالت مصادر أمنية مطلعة لـ"سكاي نيوز عربية" إن صور الجثة ترجح أنها تعود إليه، وإن تأكيد هويتها يتوقف على نتائج فحوص الحمض النووي.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجثة عثر عليها داخل شقة في شارع عفيف الطيبة بمنطقة طريق الجديدة، وأنه جرى التعرف عليها اليوم على أنها جثة العلواني.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر قولها إن النائب السابق استدرج إلى الشقة، وإن الأجهزة الأمنية تراجع تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد هويات المشتبه في تورطهم.

وقالت إن "شعبة المعلومات تحقق مع سائق سيارة الأجرة الذي أقل النائب العراقي السابق من المطار إلى الشقة حيث عثر على جثته".

وأضافت أن الدوافع لم تتضح بعد، وأن المصادر ترجح وقوع القتل قبل أيام.