وقال والتز، خلال مداخلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الأمل ليس استراتيجية لتحقيق السلام"، مشددا على أن التوصل إلى حل سياسي يتطلب اعتماد مقاربة واقعية تجعل المقترح المغربي للحكم الذاتي أساسا للمفاوضات.

وأوضح أن قرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر العام الماضي، شكل خطوة نحو اعتماد خطة وصفها بالواقعية والقابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عملت على تفعيل هذا التوجه من خلال إطلاق اتصالات ومحادثات مباشرة بمشاركة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا.

وكشف والتز أن واشنطن أشرفت على ثلاث جولات من المحادثات رفيعة المستوى على مستوى وزراء الخارجية، عقدت واحدة منها في مدريد واثنتان في واشنطن، وجمعت الأطراف إلى طاولة المفاوضات للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات، بمشاركة مراقبين من الجزائر وموريتانيا.

وأضاف أن المحادثات تناولت قضايا الحكم الذاتي والتمثيل السياسي وتقاسم الموارد ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، فضلا عن المرحلة الانتقالية والترتيبات الأمنية والضمانات الدولية والدستورية.

وأشار إلى أن مشروع القرار الأميركي الأخير كان يهدف إلى البناء على هذا المسار، عبر تمديد ولاية بعثة المينورسو 12 شهرا إضافيا، مع تثبيت مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساسا للمفاوضات.

واشنطن تنتقد الفيتو الروسي

وفيما يتعلق بمشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن في 30 أكتوبر الماضي، قال والتز إنه حظي بتأييد 11 عضوا، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام روسيا حق النقض، رغم خضوعه لمراجعات وتعديلات متعددة على مدى أسابيع، وفق قوله.

وأعرب المسؤول الأميركي عن أسفه لاستخدام الفيتو في اليوم الأخير من المفاوضات.

وقال إن تقرير المصير يمكن أن يتخذ أكثر من شكل، معتبرا أن التمسك باستفتاء لا يمكن تنظيمه لا يخدم أي طرف، وأن استمرار طرح هذا المطلب من دون تقديم مسار قابل للتنفيذ أسهم في تكريس الجمود بدلا من البحث عن صيغ أخرى لتحقيق السلام.

وفي المقابل، انتقد مشروع القرار الروسي الذي وصفته موسكو بأنه تمديد تقني لولاية بعثة المينورسو، قائلا إنه يمثل تراجعا عن المسار الذي أرساه القرار 2797، بعدما حذف جميع الإشارات إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية التي أقرها مجلس الأمن أساسا للمفاوضات قبل عام.

وأضاف أن مشروع القرار الروسي حصل على دعم ثلاث دول فقط، مقابل تأييد 11 عضوا لمشروع القرار الأميركي، معتبرا أن حصيلة التصويت تعكس مواقف الدول الأعضاء من المقترحين.

واشنطن تتعهد بمواصلة جهود التسوية

وأكد والتز أن استخدام روسيا حق النقض لن ينهي انخراط الولايات المتحدة في جهود تسوية النزاع، مشددا على أن واشنطن ستواصل، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، التنسيق مع الأطراف والأمم المتحدة للتوصل إلى حل دائم.

كما وجه الشكر إلى المراقبين والموظفين الذين خدموا في بعثة المينورسو على مدى 35 عاما، مؤكدا استمرار العمل مع الأطراف والمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا من أجل التوصل إلى تسوية تنهي النزاع الممتد منذ خمسة عقود.