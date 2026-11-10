ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) فقد "نفذت قوى الأمن الداخلي السورية كمينا في الريف الشرقي لمحافظة طرطوس، بعد رصد إدارة مكافحة الإرهاب خلية مسلحة مكونة من 4 أشخاص تابعة لفلول النظام السابق، كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وسطو مسلح على ممتلكات المدنيين".

وقالت قوى الأمن، عبر قناتها على تليغرام، الثلاثاء، إن الاشتباك أسفر عن مقتل زعيم الخلية، يزن عباس، وإصابة أحد أفرادها، وضبط عدد من الأسلحة والذخائر.

وأشارت إلى أن القوى الأمنية تواصل عمليات التمشيط والملاحقة المكثفة لإلقاء القبض على باقي أفراد الخلية.