ووفقا لمستشفى الشفاء، قتل 4 أشخاص في 3 غارات إسرائيلية منفصلة في مدينة غزة. وفي مدينة خان يونس الجنوبية، قتل شخص واحد بالرصاص بعد عبوره "الخط الأصفر"، وفقا لمستشفى ناصر الطبي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين في مدينة غزة، لكنه لم يعلق حتى الآن على حادثة إطلاق النار في خان يونس.

وجاءت هذه الوفيات في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 1600 فلسطيني قتلوا منذ بدء وقف إطلاق النار.