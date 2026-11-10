وذكر التقرير أن النفط المهرب من شمال العراق يُنقل إلى إيران لتكريره، ثم يُباع في أفغانستان، في مسار يهدف إلى تجنب العقوبات.

وأشار التقرير إلى أن مسارات تهريب النفط من شمال العراق تصل أيضا إلى تركيا، حيث يُباع النفط المهرب.

ووفق التقرير الذي حصلت عليه "سكاي نيوز عربية"، يتم تهريب النفط الخام والحصول على مشتقات بكميات كبيرة من حقول كركوك والسليمانية عبر شبكات داخل إقليم كردستان.

وبيّن التقرير أن الخام أو المشتقات الأولية يجري تحميلها في صهاريج (تنكرات) صغيرة ومتوسطة الحجم.

ولفت إلى أن الصهاريج تسلك مسارات برية عبر مناطق التماس الحدودية، ويتم تسهيل عبور الشحنات عبر منفذي باشماخ وبرويز خان الحدوديين مع إيران.

وذكر أن الهدف الإيراني هو استخدام هذا النفط العراقي الخام أو المشتقات الأولية وتصنيفه لبيعه على أنه منتج إيراني، لغرض التصدير الدولي والتهرب من العقوبات.

ويتم تكرير النفط الخام العراقي في مصاف إيرانية صغيرة أو متوسطة، أو خلط المشتقات الأولية.

وتتم معالجة المشتقات لتحسين جودتها أو تغييرها، ويُعد الخلط الخطوة الأهم، إذ يتم مزج النفط العراقي المهرب أو مشتقاته بكميات كبيرة من المشتقات النفطية الإيرانية المنتجة محليا.

وتعد أفغانستان وجهة رئيسية لإعادة تصدير المشتقات النفطية الإيرانية التي تحتوي على النفط العراقي المهرب، بسبب الطلب المرتفع على الطاقة.

ويتم تحميل الشحنة المهربة إيرانيا على صهاريج نقل إيرانية ذات مواصفات دولية.

وتتحرك الصهاريج عبر المدن الإيرانية الشرقية باتجاه الحدود الأفغانية، وتدخل عبر المنافذ الحدودية، حيث تُفرغ الشحنات في مستودعات تخزين ضخمة في المدن القريبة من الحدود، تديرها شركات استيراد أفغانية خاصة.

وبعد ذلك، يُعاد تحميل هذه المشتقات المكررة في شاحنات أصغر، لتنقل عبر خطوط التوزيع إلى محطات الوقود والمستهلكين في مدن وولايات أفغانستان.

كما تعتمد عمليات التهريب على استغلال المناطق الحدودية القريبة من تركيا وإيران والتي تقع خارج السيطرة المركزية في العراق وتصل مسارات التهريب إلى تركيا.