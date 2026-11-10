وقررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية جنائي بدر، إدراج 35 كيانا و36 شخصا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.

ونُشر القرار في العدد رقم 250 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية، الصادر الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، وذلك بموجب طلب الإدراج رقم 1 لسنة 2026 الخاص بإدراج الكيانات الإرهابية، والقرار رقم 1 لسنة 2026 الخاص بإدراج الإرهابيين.

وشملت قائمة الكيانات المدرجة عددا من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطتان الإسلاميتان في السويد وإيطاليا، إلى جانب كيانات أخرى في دول أوروبية مختلفة.

كما ضمت القائمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.