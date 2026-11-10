نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التكهنات المثارة بشأن احتمال عقد لقاء بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ونائب الرئيس الأميركي، معتبرا هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة ولا أساس لها.
وأكد عراقجي لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أنه "لم يتم التخطيط لأي لقاء، كما أنه ليس مدرجا على جدول الأعمال".
وجاءت تصريحات عراقجي ردا على بعض التقارير التي نشرتها وسائل إعلام أجنبية بشأن "احتمال عقد اجتماع بين نائب الرئيس الأميركي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني"، حيث قال "إن هذه التكهنات وفبركات وسائل الإعلام عارية عن الصحة تماما، ولا يوجد أي برنامج لعقد مثل هذا اللقاء".
وفي وقت سابق، اتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة بنشر أخبار كاذبة عن محادثات وصفها بأنها "وهمية"، وطالب واشنطن بقبول شروط طهران السبعة، فيما تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "زخم إيجابي" نحو إنهاء الحرب، بعد لقائه رئيس الوزراء القطري في البيت الأبيض.
وقال رضائي في منشور على منصة "إكس" إن واشنطن تتصرف مثل "مقامر يائس"، معتبرا أن الحرب على إيران ألحقت أضرارا كبيرة بالإدارة الأميركية. ولم يفصل رضائي الشروط السبعة في منشوره.
وبحسب قناة "برس تي في" الإيرانية، تشمل الشروط وقف القتال على جميع الجبهات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري، وإلغاء العقوبات الاقتصادية والسياسية، وسحب القوات البحرية والجوية الأميركية من المنطقة، ودفع تعويضات عن الحرب، ووقف التهديدات والإهانات.
وذكرت القناة أن طهران نقلت هذه الشروط رسميا إلى واشنطن في سبتمبر عبر قطر ووسطاء إقليميين آخرين.