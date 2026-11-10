وأكد عراقجي لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أنه "لم يتم التخطيط لأي لقاء، كما أنه ليس مدرجا على جدول الأعمال".

وجاءت تصريحات عراقجي ردا على بعض التقارير التي نشرتها وسائل إعلام أجنبية بشأن "احتمال عقد اجتماع بين نائب الرئيس الأميركي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني"، حيث قال "إن هذه التكهنات وفبركات وسائل الإعلام عارية عن الصحة تماما، ولا يوجد أي برنامج لعقد مثل هذا اللقاء".

وفي وقت سابق، اتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة بنشر أخبار كاذبة عن محادثات وصفها بأنها "وهمية"، وطالب واشنطن بقبول شروط طهران السبعة، فيما تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "زخم إيجابي" نحو إنهاء الحرب، بعد لقائه رئيس الوزراء القطري في البيت الأبيض.