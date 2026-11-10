وذكر موقع "واي نت" أن المحادثات، التي جرت خلال الأيام الأخيرة مع أطراف في القائمة العربية الموحدة ورئيسها منصور عباس، تركز على مسألة الاعتراف بحماس منظمة إرهابية.

وبحسب الموقع، أبدى عباس موافقة مبدئية على تنفيذ الشرط الرابع ضمن المبادئ التي وضعها رئيس حزب "يشار!"، غادي آيزنكوت، والمتمثل في الاعتراف بحماس منظمة إرهابية، لكنه اشترط في المقابل أن يُظهر معسكر التغيير جدية في إقامة شراكة حقيقية معه.

ويتولى حزب الديمقراطيين جهود الوساطة في هذا المسار، بعدما أخذ على عاتقه ما وصفه الموقع بـ"مشروع عباس"، إلى جانب أطراف في حزب آيزنكوت.

ونقل الموقع عن عضو الكنيست المرتقب قوله: "حماس ليست جمعية خيرية. أنا أدين الإرهاب وأستنكره".