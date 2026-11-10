وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن القرار يأتي ضمن مجموعة من القرارات التي اتخذها وزراء الدفاع خلال اجتماعهم، برئاسة وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي.

وأضاف البديوي أن قادة دول مجلس التعاون يولون العمل العسكري المشترك اهتماما ورعاية، انطلاقا من الروابط التي تجمع دول المجلس، وإدراكا لمسؤولية القوات المسلحة في تأمين أمنها واستقرارها، والمحافظة على سلامة أراضيها واستقلالها، وتطوير قدراتها لمواكبة التحديات والتهديدات الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى أن التوجيهات الصادرة عن قادة دول المجلس خلال اجتماعهم الاستثنائي في مدينة جدة، في أبريل الماضي، بشأن تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك، تعكس إرادة راسخة لصون أمن دول المجلس وسيادتها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات المشتركة.

وتطرق الأمين العام إلى التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، المتمثلة في الاعتداءات الإيرانية، مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق العسكري بين دول المجلس في مواجهة هذه التطورات وتداعياتها، ومؤكدا أن أمن دول المجلس مسؤولية مشتركة، وأن تضافر جهودها العسكرية يعزز قدرتها على حماية أراضيها ومقدراتها وصون أمن مواطنيها والمقيمين فيها.

وأعرب البديوي عن اعتزازه بما أظهرته القوات المسلحة بدول المجلس من شجاعة وكفاءة في التصدي للاعتداءات الإيرانية، وما قدمه أفرادها من تضحيات أثناء أداء واجبهم، مشيرا إلى أن هذه التضحيات تجسد الولاء والانتماء، وتعكس قدرة القوات المسلحة على حماية الأوطان وصون سيادتها.

ودان الأمين العام الاعتداءات الإيرانية التي طالت دول مجلس التعاون وألحقت أضرارا بأعيان مدنية وبنى تحتية، كما دان هجمات الحوثيين على السعودية واستهداف الأماكن المقدسة، واصفا ذلك بأنه انتهاك لحرمتها ومكانتها لدى المسلمين، واعتداء على أمن المملكة وسيادتها.

وأكد وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا إلى جانب السعودية، وتضامنها معها ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وصون مقدساتها، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس كافة.

واختتم البديوي تصريحه بالتأكيد أن جدول أعمال الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك تضمن قرارات عدة من شأنها تعزيز التعاون العسكري الخليجي المشترك ودفعه نحو مزيد من التكامل.