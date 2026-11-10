وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي أن صاروخا باليستيا وآخر جوالاً (كروز)، أُطلقا باتجاه الرياض، فيما أُطلق صاروخ باليستي ثالث باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

ولاحقا أعلن المالكي اعتراض وتدمير مسيرة في المنطقة الشرقية.

وقبل ذلك كان اللواء المالكي، أعلن تدمير مصنع لتجميع وإنتاج مكونات الصواريخ الباليستية تابع للحوثيين.

كما أكد تدمير مصنع كيميائي لخلط وإنتاج وقود الصواريخ الباليستية (الوقود الصلب) تابع للجماعة، كما دمرت الغارات الجوية معملا للإلكترونيات لتجميع الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالصواريخ الباليستية.

وقال اللواء المالكي في تغريدة على منصة "إكس": "مستمرون بإضعاف وتفكيك شبكة الصواريخ الباليستية التابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية".