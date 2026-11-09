وقال آرو، في منشور على منصة "إكس"، إن مغادرة البعثة يمثل إنهاءً لرصد الأمم المتحدة للأوضاع في الإقليم، مما "يبدد أي إمكانية لتنظيم استفتاء لتقرير المصير".

وأضاف أن انتهاء مهمة البعثة "يزيل عقبتين ظلتا تعترضان مساعي المغرب لبسط سيادته الكاملة على الإقليم، وهما المراقبة الأممية واحتمال تنظيم استفتاء لتقرير المصير".

وفي تغريدة سابقة، تطرق السفير جيرار آرو إلى الموقف الروسي من قضية الصحراء المغربية، قائلا إن "دعم موسكو لاستقلال الإقليم ظل دائما محدودا للغاية"، مضيفا: "أستطيع أن أشهد على ذلك، فقد كانت روسيا قريبة من التفاهم مع المغرب".

وتأتي تصريحات الدبلوماسي الفرنسي بعد فشل مجلس الأمن الدولي، نهاية أكتوبر الماضي، في اعتماد مشروع قرار أميركي بشأن ولاية المينورسو، بعد تبادل روسيا والولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو).

ودعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى تسريع انسحاب طواقم البعثة الأممية، فيما اعتبر بيان للديوان الملكي أنها ساهمت في "تدويل النزاع" الإقليمي.

وبعد ثلاثة عقود ونصف من وجودها في إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب، شرعت الأمم المتحدة في عملية ستستغرق أسابيع عدة، لتصفية البعثة ومقراتها في مدينة العيون ومواقع أخرى، وسحب جنود القبعات الزرق من غرب وشرق الجدار الدفاعي المغربي، إلى جانب الطواقم الفنية والإدارية، ونقل أصولها ومعداتها إلى جزر الكناري، جنوب إسبانيا، القريبة من سواحل الصحراء المغربية.