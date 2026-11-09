وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت، عصر الإثنين، غارة على أطراف بلدة الجرمق في جنوب لبنان.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد استهدفت، بعد ظهر الإثنين، أطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون بقذائف ثقيلة، فيما ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على مزارعين عند أطراف بلدة ديرميماس، من دون وقوع إصابات.

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، عقب إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، وانخفضت وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان بعد ذلك.