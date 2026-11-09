ففي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، قال جبارين: "نرى أننا حققنا إنجازا كبيرا في الانتخابات بنسبة تمثيل كبيرة".

وأضاف: "حققت القوائم العربية نجاحا غير مسبوق جاء بفضل نسبة التصويت التاريخية للعرب داخل إسرائيل بنسبة تقارب 80 بالمئة، الأمر الذي أعطانا فرصة ليكون صوتنا حاسما".

وأشار جبارين إلى أن أبرز نتيجة تحققت بالنسبة للأحزاب العربية في الانتخابات الأخيرة تمثل في جعل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفقد الأغلبية.

وأكد أن الفرصة الآن مواتية لأن يكون هناك تعاون بين الأحزاب العربية والمعارضة للإطاحة بنتنياهو، ولكن الأمر يتطلب "الشجاعة" من جانب الأحزاب المعارضة الإسرائيلية على حد وصفه.

وتابع قائلا إن: "أي حكومة ضيقة ستسعى للتواصل مع القائمة المشتركة".

وأوضح جبارين أن هناك حملات تحريض من اليمين تهدف إلى نزع الشرعية من أي دور سياسي يمكن أن يكون للأحزاب العربية في الفترة القادمة.

ووفق جبارين فإن أفيغدور ليبرمان الذي يقود حزب "إسرائيل بيتنا"، يرفض للآن التعاون مع الأحزاب العربية.

وعن أي اتفاقيات مع غادي آيزنكوت، أوضح جبارين أنه "لا توجد اتفاقيات للآن. لا زلنا في مرحلة التباحث والحوار بعد تكليف آيزنكوت من الرئيس إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة".