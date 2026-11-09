وشدد الوزير على أن كل من يثبت تسببه في وقوع الحادث أو تقصيره في أداء واجباته ومسؤولياته لن يفلت من العقاب.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها الوزير، برفقة محافظ بني سويف عبد الله عبد العزيز، إلى مستشفى الواسطى للاطمئنان على الحالة الصحية لعدد من المصابين، والاستماع إليهم ومتابعة أوضاعهم مع الأطباء المعالجين.

وأكد كامل الوزير اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات، كما أعرب عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، وقدم واجب العزاء لأسرة أحد ضحايا الحادث في قرية القطوري بمركز العياط في محافظة الجيزة.

وكان الحادث قد وقع الأحد 8 نوفمبر، إثر اصطدام مقدمة القطار رقم 134 بالعربة الأخيرة من القطار رقم 2010، في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة.

وأعلنت وزارة النقل الانتهاء من رفع العربات المتضررة واستعادة كفاءة السكة وإعادة تشغيل حركة القطارات على خط القاهرة - السد العالي، في الساعات الأولى من صباح الاثنين 9 نوفمبر.