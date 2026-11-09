ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قوله إن "خط أنابيب شرق–غرب في منطقة المدينة المنورة تعرّض، اليوم الإثنين.. للاستهداف، ونتج عنه نشوب حريق محدود، تمكنت فرق الطوارئ من إخماده".

وأكد المصدر أن الاستهداف لم يسفر عن وقوع إصابات أو يؤثر على "العمليات التشغيلية للخط".

وأوضح المصدر أن فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الاستهداف، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع والتحقق من سلامته، وفق إجراءات السلامة وخطط الطوارئ المعتمدة.