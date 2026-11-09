وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق: "ليس هناك نشر قوات في اليمن وليس هناك حتى خطة قريبة بهذا الأمر".

وشدد على أن "أي خطة عسكرية خارج الحدود ستُعلن بالتأكيد، ولن يكون عملها في الخفاء"، مضيفا أن أي موقف عسكري سوري مساند لدولة في المنطقة، سواء السعودية أو غيرها، سيكون "مشرفا بالنسبة لنا وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي".

وكانت وكالة فرانس برس قد نقلت عن مسؤولين قالت إنهم مرتبطون بالحكومة اليمنية قد أبلغوا وكالة فرانس برس، السبت، بأن سوريا بدأت نشر جنود في السعودية واليمن لمساندة القوات الحكومية والتحالف في مواجهة الحوثيين.

ونقل مسؤول في مجلس القيادة اليمني أن الاتفاق على نشر قوات سورية جرى خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض الأسبوع الماضي، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووقع الجانبان اتفاقات وتفاهمات.

وأكد الشيباني أن سوريا وقعت اتفاقية تعاون عسكري مع السعودية، لكنه نفى وجود أي اتفاقية مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لنشر قوات في أراضيها.

وقال بشأن الاتفاقية مع الرياض: "نحن بحاجتها أكثر من أي جانب آخر"، موضحا أن بلاده تعمل على إعادة بناء الجيش السوري والمؤسسات المدنية والعسكرية بعد سنوات النزاع الطويلة.

وأضاف أن سوريا تحتاج إلى الاستفادة من الخبرات السعودية في بناء قدراتها، مشيرا إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية والجوانب الأكاديمية.