وقال الصفدي إن أمن سوريا واستقرارها جزء من أمن الأردن واستقراره، مشيرا إلى أن سوريا ركيزة لاستقرار المنطقة. وأوضح أن زيارته تهدف إلى تأكيد وقوف الأردن إلى جانب سوريا في كل ما من شأنه دعم إعادة البناء.

وجدد وزير الخارجية الأردني رفض بلاده الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية.

من جانبه، أكد الشيباني أن أمن الأردن امتداد لأمن سوريا، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تعكس نهج دمشق القائم على إقامة علاقات طيبة مع دول الجوار.

وأضاف أن ما أنجزه الجانبان يؤكد أن الشراكة الاستراتيجية بين سوريا والأردن "أقوى من أي عارض".

وأوضح وزير الخارجية السوري أن العمل مستمر لضبط الحدود المشتركة ووقف شبكات التهريب، مشيرا إلى أن معبر جابر–نصيب الحدودي بات يعمل على مدار الساعة بعد تأهيله.

وأضاف الشيباني أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز الأمن الغذائي للأردن.