وقال مساعد وزير الصحة والسكان والمتحدث باسم الوزارة، حسام عبدالغفار، إن جميع المصابين غادروا مستشفيي العياط المركزي وأطفيح المركزي، موضحا أنه جرى تحويل حالتين من مستشفى العياط إلى مستشفى بولاق الدكرور العام، حيث تتلقيان الرعاية الطبية حاليا بالقسم الداخلي.

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الحالات الأخرى التي لا تزال تتلقى العلاج تتوزع بواقع 3 حالات بمستشفى جامعة بني سويف، و4 حالات بالمستشفى التخصصي، و6 حالات بمستشفى الواسطى، مؤكدا استمرار المتابعة الطبية وتوفير الرعاية اللازمة لجميع المصابين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات متفرقة، وهي الأكثر شيوعا، إلى جانب كسور بالأطراف والحوض والفقرات، وجروح قطعية بالرأس والوجه، فضلا عن كدمات بالصدر والضلوع.

قتلى ومصابون

من جانبه، أفاد مصدر طبي بمحافظة بني سويف، جنوبي مصر، بأن إجمالي ضحايا الحادث بلغ 132 شخصا، بينهم 125 مصابا و7 وفيات، مشيرا إلى عدم تسجيل وفيات جديدة، الاثنين.

وأوضح المصدر لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن بعض المصابين كانت حالاتهم حرجة، لكنها مستقرة وفقا لآخر التقييمات الطبية، لافتا إلى السماح باستخراج تصاريح دفن المتوفين عقب إجراء التحقيقات الأولية للنيابة العامة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في أحدث حصيلة رسمية لها، استقبال المستشفيات 132 حالة جراء الحادث، بينها 125 مصابا و7 وفيات، فيما شاركت 72 سيارة إسعاف في عمليات نقل المصابين وإخلاء موقع التصادم.

تحقيقات فنية لتحديد أسباب التصادم

وكان الحادث قد وقع الأحد، إثر اصطدام مقدمة القطار رقم 134، المتجه من الجيزة إلى الفيوم، بمؤخرة القطار رقم 2010، المتجه من القاهرة إلى أسوان، أثناء توقف الأخير على المسار ذاته، بين محطتي كفر عمار والرقة بمنطقة العياط.

وأدى التصادم إلى خروج عدد من عربات القطار عن القضبان، وسقوط ضحايا ومصابين، قبل الدفع بفرق الإسعاف والطوارئ والأوناش إلى موقع الحادث للتعامل مع تداعياته وإخلاء المصابين ورفع آثار التصادم.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادث، وانتقل فريق من أعضاء النيابة إلى موقع التصادم لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان، كما أمرت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص موقع الحادث والعربات المتضررة والقضبان، وتحديد الأسباب الفنية للتصادم، والتحقق من وجود أي قصور في إجراءات التشغيل أو اشتراطات السلامة.

وفي إطار التعامل مع تداعيات الحادث، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وسرعة التحقيق في ملابساته ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.

كما وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، ومتابعة جهود إعادة حركة القطارات، فيما تقرر رفع قيمة التعويضات الاستثنائية عن حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم إلى 50 ألف جنيه، بدلاً من 30 ألف جنيه.

ولم تعلن الجهات المختصة حتى الآن النتائج النهائية للتحقيقات أو الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع التصادم.