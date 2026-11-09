ونشرت الوقائع المصرية، في عددها رقم 248 تابع (أ)، الصادر في 8 نوفمبر 2026، قرارا للنيابة العامة، مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بإدراج تنظيم الإخوان نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية، استنادا إلى أحكام قضائية نهائية وباتة بالإدانة.

ويتضمن القرار، الصادر برقم 1 لسنة 2026 بشأن إدراج أحكام كيانات إرهابية، ورقم 7 لسنة 2026 بشأن إدراج أحكام إرهابيين، 3 إجراءات قانونية متمايزة، هي إنهاء أثر قرارات إدراج سابقة بصورة مؤقتة، وإدراج تنظيم الإخوان نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج 3 أشخاص نهائيا على قائمة الإرهابيين، استنادا إلى أحكام قضائية نهائية باتة بالإدانة.

وشمل القرار إدراج كل من عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ، على قائمة الإرهابيين.

وبموجب أحكام القانون، تترتب على إدراج الأشخاص على القائمة مجموعة من الآثار القانونية، من بينها المنع من السفر، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، وتجميد الأموال، إلى جانب فرض قيود تتعلق بتولي الوظائف العامة وممارسة الأنشطة الأهلية والدعوية وغيرها.

ويأتي القرار في إطار الإدراج القضائي للتنظيم على قائمة الكيانات الإرهابية، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية محددة، وليس بوصفه قرارا سياسيا بحظر التنظيم.