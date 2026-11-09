وتضمنت الوثائق صورا ملتقطة بالأقمار الاصطناعية تظهر حركة صهاريج نفطية، وحددت ثلاثة مسارات محتملة لنقل النفط من المنطقة باتجاه بغداد.

وأظهرت الوثائق، المصنفة بدرجة "سري للغاية"، تحركات صهاريج تبلغ سعة الواحد منها 36 ألف لتر، إلى جانب مواقع يشتبه في استخدامها لتخزين النفط، ومنشآت تشبه مصافي صغيرة. وحذر التقرير الاستخباري من خسائر اقتصادية جسيمة، مشيرا إلى استمرار عمليات تحميل النفط خلال ساعات الليل.

وتفرق المعطيات الواردة في التقرير بين حركة الصهاريج التي تظهر في الصور، والاستخدام المحتمل للمواقع والمنشآت التي رصدها.

كما أن المسارات الثلاثة باتجاه العاصمة وردت بوصفها طرقا محتملة لنقل النفط، فيما جاء إسناد العمليات إلى كتائب "حزب الله" العراقي على لسان المصدر الخاص.

قدرة الحكومة على المحاسبة

وفي حديثه من فيينا إلى "سكاي نيوز عربية"، شكك السياسي العراقي بهجت الكردي في قدرة حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي على محاسبة المتورطين إذا ثبت ارتباطهم بفصائل نافذة سياسيا وعسكريا. وردا على سؤال عن إمكان فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين، قال إن الزيدي "لا يملك هذه الإمكانيات".

ووضع الكردي ما يجري في جرف الصخر ضمن ملف أوسع، قائلا إن "النفط يهرب منذ أن تم احتلال العراق". وعزا استمرار الظاهرة، في تقديره، إلى اتساع النفوذ الإيراني في قطاعات حيوية داخل البلاد، ورأى أن تغيير رئيس الحكومة وحده لا يكفي لوقفها.

وأشار الكردي، في المقابل، إلى أن فتح تحقيق في وزارة النقل يعكس تباينا بين الزيدي وقيادات في الإطار التنسيقي. وتحدث عن خلاف مع هادي العامري بشأن دور رئيس الوزراء في المفاوضات مع الفصائل، بعدما تولى الإطار إدارة هذا المسار. واعتبر أن الخلاف يوضح حجم العقبات التي تواجه الحكومة عندما تتقاطع ملفات التحقيق مع نفوذ القوى السياسية.

سلاح الفصائل والمناصب الأمنية

وربط الكردي قضية التهريب بالخلاف على حصر السلاح بيد الدولة. وقال إن الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها تريد، بحسب تقديره، الحصول على وزارات ومناصب أمنية في المقابل. وقرأ ظهور الزيدي في معرض للأسلحة على أنه رسالة إلى الفصائل، وخصوصا كتائب "حزب الله" وحركة النجباء، وكذلك إلى إيران.

كما اعتبر أن تحرك الزيدي في مدينة الصدر يعكس سعيا إلى التقرب من مقتدى الصدر، الذي يرى الكردي أنه قادر على دعم رئيس الوزراء والمساهمة في استمرار حكومته إذا اتسع الخلاف مع الفصائل.

ووضع هذه التحركات في سياق ما يراه تغيرا في طريقة تعامل الزيدي مع القوى الأقرب إلى طهران.

ونقل الكردي عن الزيدي رغبته في توحيد العمل الأمني والاستخباري تحت إشرافه، من خلال جهاز واحد يتولى التحقيق في ملفات النفط والتهريب والمنافذ الحدودية والموانئ. وقال إن غياب جهاز موحد يؤدي هذه المهمة يمثل، في رأيه، إحدى نقاط ضعف الحكومة في التعامل مع تلك الملفات.

وتوقع الكردي أن يتجه الخلاف إلى صدام بين الزيدي والفصائل، في ضوء تباين المواقف بشأن تسليم السلاح والسيطرة على المناصب الأمنية. ويظل هذا التوقع جزءا من قراءته السياسية، فيما تتركز المعطيات الاستخبارية بشأن جرف الصخر على حركة الصهاريج، ومواقع التخزين المحتملة، ومسارات النقل التي حددها التقرير باتجاه بغداد.