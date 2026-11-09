وخلال الأسبوعين الماضيين، رُصد ضباط عسكريون أجانب برفقة جنود أميركيين بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، بالتزامن مع تقدم الاستعدادات لنشر القوة الدولية.

وحتى الآن، أعربت 6 دول عن استعدادها للمشاركة في هذه القوة، وهي إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وأوغندا وألبانيا.

وعرضت كازاخستان تقديم مساعدات طبية ولوجستية، بينما اقترحت كوسوفو المساهمة في العمليات الأمنية ومهام حفظ النظام والشرطة.

إسرائيل تخشى مشاركة تركيا والانتشار السريع للقوة الدولية

ووفقا لموقع "والا"، تتمثل إحدى العقبات التي تؤخر تشكيل القوة متعددة الجنسيات في الضغوط التي يمارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على واشنطن للسماح لتركيا بالمشاركة في العمليات داخل قطاع غزة.

ويعارض المسؤولون والمؤسسة الدفاعية الإسرائيلية بشدة أي مشاركة تركية في هذه القوة، حسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن تقرير "والا".

ويبرر المسؤولون الإسرائيليون موقفهم بسياسات أنقرة تجاه إسرائيل، وتصريحات الرئيس أردوغان، فضلا عما يصفونه باستضافة تركيا لمقر تابع لحركة حماس، التي تصنفها إسرائيل منظمة إرهابية.

وفي الوقت نفسه، يشعر مسؤولون أمنيون إسرائيليون بالقلق إزاء السياسات المستقبلية التي قد تتبناها واشنطن تجاه إسرائيل، وكذلك السرعة التي قد تدخل بها القوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة.

وتأتي هذه المخاوف في ظل خشية إسرائيلية من أن يتبنى مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية مواقف أكثر تشددا تجاه إسرائيل، خصوصا بعد الخسائر التي تكبدها الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية للكونغرس.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي: "ليس من المستبعد أن تستيقظ فرقة غزة والقيادة الجنوبية في أحد الأيام لتكتشفا وجود قوة أجنبية متعددة الجنسيات يفوق عدد جنودها عدد القوات التابعة لفرقة غزة".

وأضاف: "يجب على إسرائيل أن تكون مستعدة لعدة سيناريوهات دبلوماسية وأمنية ستكون لها تداعيات على الأرض".

قاعدة عسكرية أميركية قرب غزة

ويواصل الجيش الأميركي نقل المركبات والمعدات العسكرية إلى قاعدة خاصة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، داخل منطقة المسؤولية التابعة للواء الجنوبي في فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي.

وتشمل المعدات التي يجري نقلها إلى القاعدة شاحنات، ومركبات مدرعة مصممة لنقل الجنود عبر التضاريس الوعرة، وسيارات مخصصة للإخلاء الطبي، إضافة إلى مركبات مدرعة مجهزة برشاشات.

وكان الموقع في الأصل قاعدة تابعة للجيش الإسرائيلي، قبل أن يجري تسليمه إلى القوات الأميركية.

ومنذ ذلك الحين، أُقيمت أبراج حراسة في محيط القاعدة، وثُبتت أنظمة للمراقبة والإضاءة، كما جرى تجديد السياج الأمني المحيط بها.

ويتولى جنود أميركيون مسلحون حاليا تأمين القاعدة على مدار الساعة.

وتواصل القيادة السياسية الإسرائيلية معارضة إعادة إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة "حماس" ونقل السيطرة على المنطقة إلى طرف ثالث.