وتشير الوثائق إلى أن النفط المهرب يُنقل عبر طرق بغداد-بابل، وعامرية الفلوجة-الحبانية.

وأفادت مصادر سكاي نيوز عربية بتورط كتائب حزب الله العراقي في عمليات اختراق أنابيب النفط بالمنطقة.

وتضمنت الوثائق، المصنفة بدرجة سري للغاية، صوراً للأقمار الاصطناعية توثق حركة صهاريج نفطية بسعة 36 ألف لتر للصهريج الواحد، إلى جانب مواقع يُشتبه باستخدامها لتخزين النفط، ومنشآت تشبه مصافي نفط صغيرة.